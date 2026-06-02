В Омске прощаются с парой сапбордистов, утонувших в Иртыше

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня днем, 2 июня, в омском храме на улице Менделеева организовали прощание с погибшими сапбордистами. 43-летняя Ольга и 40-летний Анатолий утонули во время прогулки по Иртышу.

Изначально церемонию отпевания назначили на 12:45, но позже перенесли на 14:30. Напомним, 25 мая пара отправились кататься по воде и не вернулась. Родственники забили тревогу через два дня. Тело женщины обнаружили 30 мая в затоне реки в окрестностях поселка Николаевка. Рядом находились два сапа. Признаков насильственной смерти не зафиксировали, предварительная причина — утопление. Труп мужчины был найден вчера, 1 июня.

Ольга и Анатолий увлекались активным отдыхом. Они катались на лыжах и велосипедах, ходили в туристические походы, сплавлялись на байдарках и сапах, иногда преодолевая десятки километров.

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