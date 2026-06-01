Экс-сотрудник омской ТЭЦ не смог оспорить приговор за криптомайнинг

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске вступил в законную силу приговор участнику организованной группы, похитившей с ТЭЦ-4 электроэнергию в особо крупном размере для добычи криптовалюты. Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Как установил Советский районный суд, 59-летний фигурант, заместитель технического директора по эксплуатации ТЭЦ-4, совместно с тремя соучастниками в период с февраля 2022 года по апрель 2024 года незаконно подключил оборудование для майнинга цифровой валюты к электросетям ТЭЦ-4. Общий объем неучтенно потребленной энергии превысил 3,7 млн кВт/ч, а сумма ущерба, причиненного компании, составила более 12,3 млн рублей.

Для беспрепятственного использования ресурсов и сокрытия факта хищения заместитель техдиректора получил денежное вознаграждение в размере 525 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.

Фигурант, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признавший вину, был осужден за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и коммерческий подкуп, совершенный организованной группой, в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, а также удовлетворил гражданский иск и взыскал с осуждённого в счет возмещения всю сумму причиненного ущерба.

Уголовные дела в отношении остальных трех соучастников выделены в отдельное производство и в настоящее время рассматриваются Советским районным судом Омска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибли оба: омского сапбордера Анатолия Бойко нашли мертвым

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru