В Омске начался суд над криптомайнерами, похитившими электричество на 12,5 млн

Четыре местных жителя обвиняются в хищении энергии в особо крупном размере

Советский районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в хищении электроэнергии в особо крупном размере при организации майнинга криптовалюты.

По версии следствия, с 2024 по 2026 год подсудимые незаконно подключили майнинговое оборудование к подстанции ТЭЦ-4. Офис находился рядом — буквально за забором энергообъекта. В вагончиках круглосуточно работали 180 устройств.

За это время потреблено 3,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии — объём, которого хватило бы на год для двух тысяч семей из трех человек. Сумма ущерба составила 12,5 миллиона рублей.

Действия фигурантов квалифицированы по пунктам «а», «б» части второй статьи 165 и пунктам «а», «б», «в» части третьей статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

Один из соучастников ранее уже был осужден Советским судом Омска по аналогичному эпизоду. Этот приговор обжалован в апелляционном порядке, судебное заседание назначено на 28 мая 2026 года.

Четверо подсудимых вину не признают. Судебное разбирательство продолжается, стороны представляют доказательства и заявляют ходатайства.

Федеральное законодательство предусматривает строгую ответственность за хищение энергоресурсов. Незаконное подключение к сетям и неучтенное потребление электроэнергии наносят ущерб инфраструктуре и повышают риски аварийных ситуаций.

