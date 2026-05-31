Скорая опровергла сообщения о давке на концерте в омском парке «Зеленый остров»

Очевидцы сообщали о нескольких пострадавших Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В службе скорой медицинской помощи Омска опровергли информацию о массовых обращениях граждан из-за давки на бесплатном концерте, который прошел 30 мая в парке «Зеленый остров». Мероприятие, приуроченное к дню рождения парка и открытию новой набережной, собрало несколько тысяч зрителей.

«Обращений от пострадавших от давки не зафиксировано. В течение всего мероприятия к дежурившим на площадке медикам поступило только одно обращение: омичка подвернула стопу», — сообщили в пресс-службе скорой помощи по запросу редакции КП-Омск.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что во время выступления хедлайнеров — группы 5sta Family (0+) и певицы Мари Краймбрери (0+) — в толпе перед сценой возникла сильная давка. Очевидцы утверждали, что нескольким людям стало плохо, и упоминали как минимум о двух-трех пострадавших, к которым якобы вызывали бригады скорой помощи. Однако официальные данные медицинских служб эти сведения не подтверждают.

Инцидент стал вторым случаем скопления людей в парке за один день. Ранее днем субботы аналогичная ситуация возникла во время раздачи бесплатного мороженого, когда желающие получить лакомство также устроили стихийную толчею.

Организаторы мероприятия и правоохранительные органы призывают горожан соблюдать правила безопасности на массовых мероприятиях, не создавать искусственных заторов и прислушиваться к рекомендациям сотрудников полиции и спасателей.

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