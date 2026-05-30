Больным омичам рассказали, как провести дачный сезон без риска для здоровья

Омским дачникам не стоит работать в жару, не стоит пить спиртное и кофе, а при появлении симптомов недомогания, нужно немедленно прекращать работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работать на даче омичам с гипертонией, а также другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы можно, но при этом важно соблюдать определенные правила. Как этим людям безопасно провести наступивший дачный сезон, рассказал Сергей Попов, врач-кардиолог Калачинской ЦРБ.

«Особыми факторами, оказывающими негативное влияние на кровообращение, сосуды и артериальное давление в летний период являются: жара, воздействие солнечного излучения, обильное потоотделение и повышенная физическая активность. Для людей с гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно знать и, главное, выполнять простые правила, чтобы дачный сезон не оборвался вызовом медиков», — цитирует новостной канал министерства здравоохранения Омской области Сергея Попова.

По мнению кардиолога, омичам с перечисленными выше проблемами не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности. В частности, в жаркий период надо обязательно пить достаточное количество жидкости, но при этом избегать следующих напитков: алкоголя, кофе, чая и сладкой газированной воды. Также в жару следует значительно ограничить физические нагрузки, особенно в пиковые часы с 11.00 до 17.00.

Дачникам стоит внимательно отнестись и к своему гардеробу — ходить по садовому участку желательно в легкой, светлой одежде из натуральных тканей, а голову обязательно прикрывать головным убором. Очень важна следующая рекомендация: при появлении симптомов недомогания (головокружение, слабость, тошнота) надо немедленно уходите в тень или прохладное помещение, а также принять прохладный душ и восполнить соответствующими напиткам водно-солевой баланс.

