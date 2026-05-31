«Ты выйдешь за меня?»: на Зеленом острове сделали предложение руки и сердца под хиты 5sta Family и Мари Краймбрери

Фото: Роман Макарьев

30 мая парк «Зеленый остров» в Омске превратился в одну большую танцплощадку. Здесь прошел первый из серии бесплатных летних концертов, хедлайнерами которого стали популярная группа 5sta Family и певица Мари Краймбрери (0+). Среди гостей мероприятия был и фотограф «Комсомольской правды – Омск» Роман Макарьев.

«Артисты выложились по полной. Омичи остались довольны, а у меня в копилке много замечательных фото», — поделился впечатлениями Роман Макарьев.

Площадь перед сценой была заполнена до отказа — сотни омичей пришли послушать любимые хиты и провести вечер в хорошей компании.

Фото: Роман Макарьев

Атмосфера вечера была пропитана романтикой. Кульминацией праздника стало неожиданное предложение руки и сердца прямо со сцены. Один из зрителей не побоялся публичности и признался в любви своей девушке под аплодисменты тысяч зрителей и поддержку артистов. Пара получила овации и подарки от организаторов, став главными героями вечера.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Музыкальную программу открыла Мари Краймбрери, исполнившая свои главные лирические хиты, такие как «Мне нравится», «Океан» и «Переобулась». Публика активно подпевала, создавая мощный хор. Позже на сцену вышла группа 5sta Family, чьи треки «Я буду», «Вместе мы» и «Никто кроме нас» знают наизусть несколько поколений. Артисты отметили невероятную энергетику омской публики и тепло поблагодарили омичей за прием.

Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Концерт на «Зеленом острове» стал стартом большого летнего сезона открытых мероприятий. Следующий бесплатный концерт состоится уже 13 июня. На той же сцене выступит известная певица Бьянка (0+). Начало мероприятия запланировано на 18:00. Организаторы обещают новую порцию хитов, сюрпризов и отличного настроения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Белая метель» в Омске: почему пух — это не аллергия, а когда тесты на реакцию бессмысленны

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru