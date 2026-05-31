«Ты выйдешь за меня?»: на Зеленом острове сделали предложение руки и сердца под хиты 5sta Family и Мари Краймбрери

30 мая парк «Зеленый остров» в Омске превратился в одну большую танцплощадку. Здесь прошел первый из серии бесплатных летних концертов, хедлайнерами которого стали популярная группа 5sta Family и певица Мари Краймбрери (0+). Среди гостей мероприятия был и фотограф «Комсомольской правды – Омск» Роман Макарьев.
«Артисты выложились по полной. Омичи остались довольны, а у меня в копилке много замечательных фото», — поделился впечатлениями Роман Макарьев.
Площадь перед сценой была заполнена до отказа — сотни омичей пришли послушать любимые хиты и провести вечер в хорошей компании.
Атмосфера вечера была пропитана романтикой. Кульминацией праздника стало неожиданное предложение руки и сердца прямо со сцены. Один из зрителей не побоялся публичности и признался в любви своей девушке под аплодисменты тысяч зрителей и поддержку артистов. Пара получила овации и подарки от организаторов, став главными героями вечера.
Музыкальную программу открыла Мари Краймбрери, исполнившая свои главные лирические хиты, такие как «Мне нравится», «Океан» и «Переобулась». Публика активно подпевала, создавая мощный хор. Позже на сцену вышла группа 5sta Family, чьи треки «Я буду», «Вместе мы» и «Никто кроме нас» знают наизусть несколько поколений. Артисты отметили невероятную энергетику омской публики и тепло поблагодарили омичей за прием.
Концерт на «Зеленом острове» стал стартом большого летнего сезона открытых мероприятий. Следующий бесплатный концерт состоится уже 13 июня. На той же сцене выступит известная певица Бьянка (0+). Начало мероприятия запланировано на 18:00. Организаторы обещают новую порцию хитов, сюрпризов и отличного настроения.
