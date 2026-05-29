Тополиный пух работает как «такси» для токсинов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой и аллергией. В преддверии этой даты «Комсомольская правда» в Омске поговорила с врачом аллергологом-иммунологом Областной клинической больницы Еленой Романенко и выяснила, что на самом деле вызывает слезы и чихание у омичей, как отличить опасный отек от простого раздражения и почему маркетинговые предложения клиник сдать «панель на все» — пустая трата денег.

Наш эксперт — аллерголог-иммунолог Областной клинической больницы Елена Романенко

Пух — это «такси» для токсинов, а не аллерген

Каждую весну Омск накрывает белой пеленой. Жители Нефтяников и других районов, где много тополей, страдают особенно сильно. Но вот парадокс: сам по себе тополиный пух аллергеном не является.

— Пух работает как губка или «такси», — объясняет Елена Викторовна. — Он собирает на себя пыльцу других растений, которые цветут в этот же период: березы, злаковых, полыни. Но есть и другая проблема, актуальная именно для нашего промышленного города. Пух отлично переносит вредные, токсические вещества, содержащиеся в городском воздухе - промышленные выбросы, выхлопные газы автотранспорта и другие поллютанты.

Именно этот «коктейль» из токсинов, оседая на слизистых глаз, носа и коже лица, вызывает мощнейшее раздражение. Поэтому плохо становится не только истинным аллергикам, но и людям с чувствительной кожей или хроническими проблемами дыхательных путей. Реакция может быть не только иммунной(аллергической), но и чисто механической от местного раздражения слизистых и кожи.

Кто следующий после тополей? Календарь пыления для омича

Если вы думали, что с исчезновением пуха жизнь наладится, спешим расстроить. Сезон цветения в нашем регионе длится с конца апреля до начала сентября. После тополей эстафету принимают луговые травы, затем полынь и лебеда. Интенсивность «белой метели» зависит от погоды весной: если она была сухой и ветреной, пыльцы в воздухе будет больше.

Сильный аллерген — пыльца березы Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна опасность лета, а для некоторых пациентов и проблема всего года — это перекрестная аллергия.

Важно знать: если у вас есть реакция на пыльцу березы или тех же злаковых, летом (и не только) вам может стать плохо от, казалось бы, безобидных продуктов. Под запретом могут оказаться яблоки, персики, орехи и морковь. Структурные белки, содержащиеся в этих фруктах похожи на белки пыльцы, поэтому иммунная система их «путает». Это может вызвать не просто зуд во рту, но и ангиоотек, приступ удушья или острую крапивницу.

Аллергия на солнце: «перчатки» на руках

Лето в омских лесах и на дачах таит еще одну угрозу — фотодерматиты и другие кожные проявления, связанные с пребыванием на весеннем или летнем ярком солнце. Как это проявляется? Симптом очень характерный: высыпания появляются строго на открытых участках тела. Например, если вы были в футболке с коротким рукавом, то на кистях рук до локтей может образоваться своеобразная «красная перчатка». Лицо, шея и декольте также попадают в зону риска.

— При крапивнице все «просто»: вышел на солнце - получил реакцию, зашел в помещение, и все проходит. Иногда даже без приема лекарств. А вот с дерматитами, конечно, все потяжелее, потому что эти проявления сохраняются несколько дней, могут медленно уходить на фоне терапии. Часто, чем дольше человек находится на солнце, тем более выражены симптомы.

Аллергия на солнце внешне напоминает крапивницу, но она появляется только на открытых частях тела Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отличие от обычного солнечного ожога, такая реакция имеет четкую закономерность –появляется каждый раз при контакте с лучами солнца и, к сожалению, время нахождения для формирования реакции гораздо меньше, чем «требуется» для ожога. Если вы заметили, что после выхода на солнце кожа покрывается сыпью или крапивницей — это повод обратиться к врачу, а не просто мазаться кремом от загара. Такие проявления, если их не было раньше, могут быть симптомом некоего неблагополучия в вашем организме, связанного не только с аллергическим процессом.

Главный миф: «Сдам анализы заранее, чтобы знать врага в лицо»

Многие клиники предлагают омичам пройти «скрининг на аллергию» или сдать кровь на панель аллергенов «для профилактики». Врач категорична: это маркетинговый ход, который не имеет ничего общего с практической аллергологией.

— «Скрининга» аллергии не существует! — подчеркивает Елена Романенко, — Аллергия — это всегда сначала клинический диагноз. Сначала должны появиться характерные симптомы: насморк, кашель, сыпь, зуд. И только потом, с этими жалобами, вы идете к аллергологу, который уточнит или обрисует вероятный в данном конкретном случае круг аллергических заболеваний (аллергия — это же не диагноз, это группа разнообразных по своим клиническим проявлениям болезней).

Сдавать кровь «на всякий случай» бессмысленно по двум причинам. Во-первых, если говорить о детях, то ввиду незрелости иммунной системы при рождении, такие анализы будут просто неинформативны. Во-вторых, у взрослых без симптомов анализ может показать сенсибилизацию (наличие специфических антител, так называемая латентная сенсибилизация), но это не будет означать при отсутствии соответствующих симптомов, что это аллергия. Лечат не анализы, а пациента. Если у вас нет жалоб, никакие тесты не нужны. Это трата денег, которая не даст врачу никакой полезной информации для профилактики.

Скорая помощь: что должно быть в аптечке в разгар цветения?

Если сезон застал врасплох, важно правильно подобрать препараты. Старые антигистаминные средства первого поколения вызывают сильную сонливость и заторможенность, поэтому за руль с ними садиться нежелательно, полноценно учиться или работать достаточно сложно, да и просто жить некомфортно. Современные препараты второго поколения не влияют на концентрацию внимания и действуют 24 часа. Их можно безопасно принимать водителям и людям умственного труда, детям.

Если заложенность носа, зуб, чихание повторяется из года в год каждый сезон — повод посетить аллерголога Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) — единственный способ вылечить аллергию, а не просто снять симптомы. Но начинать ее нужно зимой или ранней весной. Летом, в разгар цветения, стартовать уже поздно — нужно ждать следующего сезона.

Как жить аллергику в Омске: советы врача

Чтобы минимизировать страдания, эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Кондиционер спасает от пыльцы, если закрыты окна, но если фильтр не чистить, внутри размножается плесень — сильнейший аллерген. Поэтому мойте фильтры регулярно.

«Приходя домой, сразу переоденьтесь. Одежду отправьте в стирку или хотя бы встряхните на балконе, дома ходите в другой, домашней одежде. Обязательно промойте нос физраствором или специальным спреем с морской водой, умойтесь, чтобы смыть пыльцу с лица. Хорошо принять душ. Это, так скажем, основная техника безопасности», — добавляет врач-иммунолг-аллерголог.

Что касается детей, то назальные фильтры, очки помогают механически защитить слизистые, но ребенку в них тяжело. Лучше гулять вечером или после дождя, когда пыльца прибита к земле. В пик цветения — утром и в сухой ветреный день — от прогулок в парках лучше воздержаться.

Помните: самолечение может смазать картину болезни. Если симптомы мешают жить — не гадайте, а идите к специалисту. Правильно подобранная терапия позволит вам наслаждаться сибирским летом без слез и зуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попал в реанимацию с разрывом селезенки: в Омске восьмиклассник ударил третьеклассника в живот

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru