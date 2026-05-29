Исчезнувшая в Омске пара сапбордистов попала на камеру

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash Siberia

В Омске с 26 мая не прекращаются поиски 43-летней Ольги Симочкиной и 41-летнего Анатолия Бойко. 25 мая пара взяла с сбой сапы и, предположительно, отправилась в сплав. С тех пор от них нет никаких известий, но выход Ольги и Алексея запечатлела видеокамера.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash Siberia видно, как гражданские супруги выходят из подъезда своего дома по бульвару Архитекторов. Они, как и заявляла ранее полиция, по-летнему одеты, при себе у пары объемные рюкзаки, в которых, вероятно, находятся сапы. По данным телеграм-канала, видео сделано в день исчезновения Симочкиной и Бойко.

Оба пропавших имеют большой опыт путешествий и долгосрочных сплавов, помимо сапов, хорошо катаются на сноубордах, имеют опыт горных лыж. Об их исчезновении, напомним, в полицию заявил брат Ольги, обеспокоившийся молчанием сестры.

Ранее КП-Омск сообщала, что в СУ СКР по факту безвестного исчезновения сапбордистов завели уголовное дело.

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