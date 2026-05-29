Стала известна дата похорон медбрата, погибшего в ДТП в Омской области

Мужчина проработал в скорой помощи более 10 лет и погиб по дороге на выезд Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Калачинске готовится церемония прощания с санитаром отделения скорой медицинской помощи Игорем Лихачевым, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Проводить сотрудника в последний путь планируют завтра, 30 мая 2026 года. Мероприятие пройдет в ритуальном зале на улице Черепова, 77 с 12:00 до 13:00.

Трагедия произошла ранее на 9-м километре трассы Калачинск — Кабанье. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» врезался в карету скорой помощи, после чего оба транспортных средства оказались в кювете. В результате аварии пострадали четыре человека, один из них — 32-летний Игорь Лихачев — скончался от полученных травм на месте.

В Калачинской центральной районной больнице отметили вклад погибшего в работу службы. Игорь Лихачев трудился в составе бригады скорой помощи на протяжении 10 лет. Коллеги характеризуют его как внимательного, неравнодушного и отзывчивого человека, который с высокой ответственностью относился к своим обязанностям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Игоря Лихачева.

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