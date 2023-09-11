Явка на прошедших выборах в Омской области составила всего 34,51%

Фото: «Архив КП».

По последней информации облизбиркома, явка в Омской области составила 34,51%. Избирательные участки посетили 465 тысяч избирателей. В Омске явка — 22,38%. В районах области она оказалась в 2 раза больше — 45,64%. Лидером стал Крутинский район, где на участки пришли 74,38% избирателей. Еще в семи районах Омской области явка превысила 50%.

В Омской области 9 и 10 сентября прошли 20 избирательных кампаний. Среди них главная — выборы губернатора Омской области. Победу на них с результатом 76,33% одержал действующий глава региона Виталий Хоценко. Второе место досталось депутату Госдумы РФ Андрею Алехину (КПРФ). Он набрал чуть больше 10%.

Отметим, как утверждает секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов, выборы в регионе прошли без единого нарушения, жалоб от избирателей и наблюдателей не поступало.

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