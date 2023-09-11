Ни единого нарушения: выборы в Омской области прошли в рамках закона

В Омской области завершился Единый день голосования, проходивший на самом деле два дня — 9 и 10 сентября. В регионе прошли одновременно 20 избирательных кампаний. Как утверждает секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов, выборы прошли без жалоб и нарушений.
— Жалоб и нарушений зафиксировано не было. Выборы прошли спокойно, организовано, в рамках правового поля, — заявил Христолюбов.
Отметим, победу на выборах губернатора Омской области по итогам подсчета 100% протоколов одержал врио губернатора Виталий Хоценко. Действующий глава региона набрал 76,33% голосов избирателей.
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