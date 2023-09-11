Фото: «Архив КП».

Виталий Хоценко побеждает на выборах губернатора Омской области по итогам обработки 100% протоколов. Врио губернатора набрал 76,33% голосов. Об этом свидетельствую данные ЦИК РФ.

Второе место на выборах занял Андрей Алехин (КПРФ) — 10,8%. Третье место Владимир Казанин — 6,1%. Четвертое и последнее место у Максима Макаленко — 4,68%.

По информации облизбиркома на 18:00 10 сентября, явка в Омской области составила 31,31%. На избирательные участки пришли 465 тысяч избирателей. В Омске явка — 22,38%. В районах области в 2 раза больше — 45,64%. Лидером по явке стал Крутинский район — 74,38%. Еще в семи районах явка превысила 50%.

Напомним, Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в конце марта 2023 года после отставки с этого поста Александра Буркова, который не стал идти на второй срок.

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