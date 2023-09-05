Сегодня из Омска запустили прямые авиарейсы в Томск

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 сентября, авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила прямые рейсы между Омском и Томском. Об этом сообщили в официальной группе Омского аэропорта.

Рейс из Омска в Томск будут выполняться самолетами Bombardier CRJ200 дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость перелета в одну сторону стартует от 3697 рублей. При обрести билеты можно как на сайте перевозчика «ЮВТ Аэро», так в авиакассах города.

Примечательно, что дата запуск прямых авиарейсов между городами совпала с выборами мэра Томска, победу на которых одержал вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Главу города в Томске, как и Омске, избирали депутаты городского парламента, а не жители.

Напомним, о запуске прямого авиасообщения между Омском и Томском ранее сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

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