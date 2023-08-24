Прямой рейс из Омска в Томск может появиться до конца 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямой авиарейс из Омска в Томск может появиться уже в этом году. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил губернатора Томской области Владимир Мазур в ходе отчета перед местным региональным парламентом.

— Власти Томской области планируют в этом году запустить авиамаршруты из Томска в Омск и Иркутск, — заявил Мазур.

Сейчас прямого авиасообщения между городами нет. Единственный способ добраться из Омска в Томск — поезд. Время в пути составляет до 15 часов.

Напомним, в июне авиакомпания «ЮВТ Аэро» должна была запустить прямые рейсы из Омска в Томск, но этого так и не случилось.

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