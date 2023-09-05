Вице-мэр Омска Дмитрий Махиня был избран мэром Томска

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Сегодня, 5 сентября, вице-мэр, директор департамента имущественных отношений был избран мэром Томска. Кандидатуру Махини на пост главы города поддержали депутаты местной городской думы.

— Спустя три года, Томск наконец обрёл мэра. Дмитрий Махиня. Спасибо депутатам городской Думы за ответственность перед томичами, за то, что поднялись выше своих политических и личных амбиций. Впереди много работы, будем работать — сообщили в своем телеграм-канале губернатор Томской области Виталий Мазур.

Как сообщает РИА «Томск», Дмитрий Махиня написал заявление на увольнении из омской мэрии. По информации издания, кандидатуру Махини поддержали 26 из 37 депутатов томской городской думы.

Соперниками омского чиновника на выборах были директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф и глава компании ООО «Профтранс» Игорь Ольховский.

Напомним, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня был назначен вице-мэром Омска в феврале 2023 года. Незадолго до подачи документов для участия в выборах мэра Томска у Махини появился четвертый заместитель.

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