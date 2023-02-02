Дмитрий Махиня официально назначен вице-мэром Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Махиня теперь официально стал шестым заместителем мэра Омска Сергея Шелеста. Подтверждение этому информация на сайте городской администрации.

На посту вице-мэра Дмитрий Махиня будет курировать работу двух структур горадминистрации — департамента архитектуры и градостроительства и департамента имущественных отношений, директором которого он уже является. Ранее замом Шелеста, руководящим деятельностью данных подразделений, был уроженец Свердловской области Кирилл Брюхов. Он был уволен в декабре 2022 года.

Напомним, о возможно назначении Махини на пост вице-мэра стало известно еще в середине января этого года.

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