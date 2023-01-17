Дмитрий Махиня станет новым вице-мэром Омска после заседания Горсовета

Пока официального назначения не состоялось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После внеочередного заседания Горсовета новым вице-мэром Омска станет Дмитрий Махиня. Новость, появившуюся в местных СМИ, прокомментировала пресс-секретарь главы города Галина Назарова.

- Если Омский городской Совет примет соответствующие решения, то у мэра Омска появится только один новый зам, который будет курировать деятельность департамента общественной безопасности и департамент контроля. Минувший год показал особую значимость этих направлений, и система потребовала донастройки, - сообщила Назарова.

В случае одобрения народными избранниками еще одной штатной единицы, на это место будет рекомендован Дмитрий Махиня, который сегодня возглавляет городской депимущества. Что касается фонда оплаты труда, то деньги будут выделены из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии.

- Сергей Шелест особо подчеркивает, что бюджет не должен нести дополнительных нагрузок, - дополнила пресс-секретарь.

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