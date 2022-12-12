Свердловчанин Брюхов покинул пост омского вице-мэра

Фото: Алена Сухинина.

Вице-мэр Омска Кирилл Брюхов ушел в отставку. Его фамилия уже не числится на сайте горадминистрации. В течение последнего года в омской мэрии он курировал два департамента - архитектуры и имущественных отношений.

В Омске Брюхов после приезда из Екатеринбурга начал работать в марте 2019 года, когда получил должность в бюджетном учреждении «Омскархитектура». Летом 2019 года был назначен заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии. В феврале 2021 года стал первым заместителем директора департамента. А с 14 декабря 2021 года работал вице-мэром Омска.

Ранее свой пост в правительстве свой пост покинул глава омского минстроя Михаил Губин.