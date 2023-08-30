Фото: vk.com/omskpoliteh

Сегодня, 30 августа, Дмитрий Маевский был официально снят с должности ректора ОмГТУ. Во вторник, 29 августа, глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков подписал распоряжение о расторжении трудового договора с Маевским. Причиной для этого стало следующее — «в связи с прекращением допуска руководителя к государственной тайне». Об этом сообщают «Коммерческие вести». Обнаружить в открытом доступе распоряжение министра не удалось.

Дмитрий Маевский был и.о. ректора ОмГТУ с июля 2020 года. В сентября 2022 года он был официально утвержден в качестве ректора технического вуза. Сейчас Маевский наряду с экс-ректором ОмГТУ Косых и двумя другими сотрудниками «опорного вуза» является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Группа из четырех человек присвоила себе 1,8 миллиона рублей. Дело будет рассматривать Первомайский район суд.

Отметим, Омский государственный технический университет (ОмГТУ) не раз оказывался во внимании правоохранительных и силовых органов. Так, в августе этого года профессор ОмГТУ Владимир Юша получил 2,5 года условно за махинации с научной работой.

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