Ректорам ОмГТУ Маевскому и Косых грозит по 10 лет тюрьмы за махинации с научной работой

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В Омске завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве, заведенного по материалам ФСБ, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о четырех работниках Омского технического университета.

По версии следствия, два работника вуза, а также действующий и бывший ректоры Дмитрий Маевский и Анатолий Косых обвиняются в мошенничестве с научной работой.

Предполагается, что они похитили деньги под предлогом выполнения научного исследования, выдав за свой уже готовый отчет об исследовании, сделанный коллегами из питерского университета.

- Ректор согласовал открытие исследования, тема которого не являлась перспективным направлением научной деятельности вуза, и дал указание подчиненным сотрудникам о подготовке всех необходимых документов без обсуждения и утверждения тематики на заседании научно-технического совета, назначив руководителем исследования первого проректора. Фактически фигуранты каких-либо исследований по выбранной работе не проводили, отчеты о ее этапах, включая итоговый – не готовили, а их руководитель, зная все это, санкционировал выплату вышеуказанных денежных средств, - прокомментировали в региональном управлении МВД.

Таким образом было похищено 1,8 млн рублей. Прокуратура направила дело в Первомайский суд. Свою вину представители вуза не признали. На их имущество наложен арест.

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