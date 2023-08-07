«Де-юре вы у нас не работали»: житель Омска, которому при работах на производстве в глаза попала щелочь, отсудил 700 тысяч рублей у компании

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Житель Омска, получивший травму на производстве, смог отсудить у своего работодателя 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В августе 2022 года омич демонитировал трубы реактора смешения в производственном цехе ООО НПО «Альфа-технолоджи». Когда он откручивал одну из труб, в соединении произошел разрыв из-за образовавшегося давления, вследствие чего ему в глаза попала щелочь.

— Согласно заключению эксперта, пострадавший получил химические ожоги левого и правого глаза, которые квалифицированы как причинившие тяжкий и легкий вред здоровью соответственно, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В суде представитель компании не согласился с требованиями омича, заявив, что тот не работал в организации.

Советский районный суд учел позицию и пришел к выводу, что между пострадавшим и компанией, в цехе которой произошел несчастный случай, фактически сложились трудовые отношения. Суд постановил взыскать с организации в пользу омича 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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