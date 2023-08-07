«Карты оформляли сами»: две сотрудницы омского филиала «Россельхозбанка» получили по 4 года условно за махинации со счетами клиентов

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В Омске суд вынес приговор двум сотрудницам «Россельхозбанка», обвиняемым в мошенничестве со счетами клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Согласно материалам уголовного дела, Сабирьянова В. и Тасина А., будучи сотрудницами банка, оформляли счета и дебетовые карты на клиентов для проведения дополнительных банковских операций по незаконному перечислению и снятию финансовых средств клиентов.

Владельцы банковских счетов за услугами по проведению упомянутых операций в филиал банка не обращались и не давали согласие на подобные действия со своими счетами.

Куйбышевский районный суд признал Сабирьянову В. и Тасину А. виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в крупом размере»), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Суд приговорил Сабирьянову В. к 4 годам условно с испытательным сроком 2 года, а Тасину А. — к 3 годам 9 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.

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