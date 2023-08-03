3 августа заключенный омской колонии удерживал в заложниках медработника

Фото: f-atlas.ru.

3 августа 2023 года в одной из омских колоний - лечебно-исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Омской области осужденный за тяжкие преступления взял в заложники сотрудницу медицинского блока. ЧП развернулось в помещении медицинской части № 10 ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России. Правда, замысел преступника не выдержал никакой критики - через короткое время он отказался от своего замысла.

- В лечебно-исправительное учреждение № 2 прибыло руководство УФСИН. В ходе переговоров осужденный отказался от своих преступных намерений, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По словам ведомства, женщина сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Ей была оказана помощь психолога. Что именно требовал преступник, пока не сообщают. В ситуации еще разбираются сотрудники УФСИН России.

- Обстановка в ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области стабильная и находится под контролем, - подытожили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, то есть волнейний осужденных вслед за происшествием не последовало.

В некоторых СМИ также прозвучала информация об эксклюзивности данной информации, но это не так. На момент первой публикации в омских медиа официальный комментарий от ведомства уже поступил. Ведь дело носит довольно неординарный характер.