На что опирается «опорный вуз региона»?: завкафедрой омского политеха получил 2,5 года условно за мошенничество с научно-исследовательской работой

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В Омске суд вынес приговор заведующему кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ Владимиру Юше. Профессора так называемого опорного вуза региона в обвиняют мошенничестве при проведении научно-исследовательской работы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Согласно материалам дела, Юша похитил денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей, принадлежащих ОмГТУ. Для этого он разработал целую преступную схему: объявил конкурс на выполнение научно-исследовательской работы, которая фактически была выполнена его подчиненным.

Как ранее сообщали в областной прокуратуре, речь идет о научно-исследовательской работе, предполагающей разработку и изготовление многоцелевого турбоагрегата. Устройство ранее был разработано и изобретено студентом вуза в рамках магистерской диссертации.

— Преследуя цели личного обогащения, фигурант организовал открытый конкурс по заключению договора на выполнение якобы необходимой для ОмГТУ научно-исследовательской работы и дал указание номинальному директору подконтрольного Юше ООО «КНТ» подготовить проекты документов для участия в конкурсе. Далее без проведения каких-либо научных исследований фигурант подготовил и оформил от имени ООО «КНТ» отчет по выполнению работы, на основании чего получил денежные средства в счет оплаты обозначенных фиктивных работ в сумме 1,4 млн рублей рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив ОмГТУ материальный ущерб в особо крупном размере, — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Первомайский районный суд признал Владимира Юшу виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере») и назначил ему наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, на этой неделе УСФБ по Омской области завершило расследование еще одного уголовное дела о мошенничестве с научной работой в ОмГТУ. В этот раз было похищено 1,8 млн рублей. Примечателен тот факт, кто оказался в числе фигурантов дела. А оказались среди них бывший и действующий ректоры вуза Косых и Маевский. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Первомайский районный суд.

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