Мэрия Омска признала непригодной для проживания часть частного дома в Амуре

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская мэрия признала непригодной для проживания половину частного дома, расположенного по Славянскому проезду в Амурском поселке. В четверг, 16 августа, соответствующее постановление было опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно информации на портале ЕГРП365, речь идет о квартире площадью 30,6 кв. м. Сам одноэтажный дом 1958 года постройки имеет площадь 81,4 кв. м. Как судьба ждет непригодное для проживания помещения, до 2031 года должен решить департамент жилищной политики.

— Департаменту жилищной политики Администрации города Омска в срок до 31 декабря 2030 года внести предложения по дальнейшему использованию жилого помещения, расположенного по адресу: город Омск, Славянский проезд, дом 8, квартира 2, — говориться в распоряжении.

Напомним, накануне в одной из квартир барака по улице 3-й Чередовой в Ленинском округе рухнул потолок. Обошлось без пострадавших. В мэрии оперативно отреагировали на произошедшее и пообещали восстановить обрушившийся потолок.

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