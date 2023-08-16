Мэрия Омска отремонтирует потолок в квартире дома по улице 3-я Чередовая

Фото: пресс-служба омской прокуратуры.

15 августа в Омске на улице 3-й Чередовой в одноэтажке барачного типа обвалился потолок. Никто не пострадал, но в мэрии города сообщили, что в муниципальной квартире, которая сдавалась по соцнайму, обязательства по ремонту готовы взять на себя.

- В квартире специалисты администрации Ленинского округа оперативно провели осмотр дома № 70 по улице 3-я Чередовая, определили отсутствие разрушений несущих конструкций строения. По информации жильцов, в квартире, где частично обвалился потолок, никто не проживает уже длительное время. Оперативно в жилое помещение для осмотра наниматель муниципального жилья доступа не предоставил. Специалисты оценят ущерб в жилом помещении и решат вопрос о проведении дальнейших ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас этот вопрос находится на постоянном контроле администрации Ленинского округа города Омска. Параллельно мэрия организует открытый аукцион по отбору управляющей организации для управления домом. Жильцы не подавали документы на признание дома аварийным и непригодным для проживания, поэтому в соответствующий список не включен.

По информации надзорного ведомства, в доме барачного типа 1950 года постройки расположены семь квартир, четыре из которых находятся в муниципальной собственности. Потолок осыпался как раз в одной из четырех муниципальных квартир. Жилое помещение по договору соцнайма сдавалось местной жительнице и пяти членам ее семьи. Однако ни омичка, ни ее близкие там давно не проживали.