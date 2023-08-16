В одной из квартир барака на 3-й Чередовой в Омске рухнул потолок

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омске в одноэтажном бараке по улице 3-й Чередовой обрушился потолок в одной из квартир. При обрушении никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

По информации надзорного ведомства, в доме барачного типа 1950 года постройки расположены семь квартир, четыре из которых находятся в муниципальной собственности. Обрушение потолка произошло как раз в одной из четырех муниципальных квартир. Жилое помещение по договору соцнайма сдавалось местной жительнице и пяти членам ее семьи. Однако ни омичка, ни ее близкие там давно не проживали.

Примечательно, что дом аварийным признан не был.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, в середине июля подобный инцидент произошел в квартире в бараке по улице Деповской. При обрушения тогда никто не пострадал. Интересно, что квартира, где рухнул потолок, также находилась в муниципальной собственности, а дом не был признан аварийным. Позже власти все же пообещали признать его аварийным и расселить до 2031 год.

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