Барак на Деповской, где в одной из квартир рухнул потолок, признают аварийным

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омске утром 15 июля в квартире № 4 в доме № 13 по улице Деповской в Ленинском округе обрушился потолок. В результате происшествия никто не пострадал.

Квартира, где произошло обрушение, как и еще две в доме, находится в муниципальной собственности. В ней проживала по договору соцнайма проживает семья из трех человек. Всего в одноэтажном доме 9 квартир. Примечательно, что барак аварийным признан не был.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

— Администрацией Ленинского округа с социальными партнерами (УК «Московка-1») проработан вопрос о восстановлении потолочного перекрытия в квартире 4. Работы планируется выполнить 17 июля. Собственникам помещений в доме будет оказана помощь в подготовке документов для признания дома аварийным, — прокомментировали в мэрии.

Сейчас потолочное перекрытие в квартире уже восстановили.

Прокуратура Ленинского округа начала проверку по факту произошедшего. Место обрушения посетил и. о. прокурора округа Андрей Трофименко.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в апреле этого года аналогичная ситуация произошла в одной из квартир барак, расположенного по улице Иркутский тупик. Тогда также никто не пострадал. Дом 1982 года постройки власти пообещали расселить и снести до 2031 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жилой дом в Омске, где в апреле рухнул потолок, признали аварийным и расселят до 2031 года

После расселения дом на улице Иркутский тупик снесут(подробнее...)