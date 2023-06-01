Жилой дом в Омске, где в апреле рухнул потолок, признали аварийным и расселят до 2031 года

Фото: "ЧП Омск" во "Вконтакте".

Жилой дом №12 по улице Иркутский тупик в Ленинском округе, где в начале апреля этого года обврушился потолок, признали аварийным и подлежащим сносом. Соответствующее постановление появилось на сайте омской мэрии.

Согласно документу, расселить полностью дом 1982 года постройки планируют до 31 декабря 2030 года.

Напомним, в апреле этого года потолок рухнул в одной из шести квартир дома. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Собственница квартиры съехала оттуда еще осенью 2022 года.