Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 2:06

Жилой дом в Омске, где в апреле рухнул потолок, признали аварийным и расселят до 2031 года

После расселения дом на улице Иркутский тупик снесут
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: "ЧП Омск" во "Вконтакте".

Фото: "ЧП Омск" во "Вконтакте".

Жилой дом №12 по улице Иркутский тупик в Ленинском округе, где в начале апреля этого года обврушился потолок, признали аварийным и подлежащим сносом. Соответствующее постановление появилось на сайте омской мэрии.

Согласно документу, расселить полностью дом 1982 года постройки планируют до 31 декабря 2030 года.

Напомним, в апреле этого года потолок рухнул в одной из шести квартир дома. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Собственница квартиры съехала оттуда еще осенью 2022 года.