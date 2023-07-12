В Омской области 13 и 14 июля прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области 13 и 14 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

Как сообщают в ГУ МЧС по Омской области, в связи с опасным погодным явлением возможно возникновение ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами.

— Для предотвращения возгораний муниципальным властям рекомендовано усилить работу с населением, активно используя ресурс сельских старост и межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служ, — говорится в сообщении ведомства.

Омичей просят строго соблюдать требования пожарной безопасности, в частности, рекомендуется воздержаться от посещения лесов.

Напомним, в Омской области в связи с аномальной жарой выше +36 градусов до 13 июля включительно объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, накануне в трех районах области был введен режим ЧС из-за гибели посевов пшеницы.

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