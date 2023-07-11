Режим ЧС введен на территории Омской области из-за гибели посевов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о введении режима чрезвычайно ситуации на территории региона.

Все дело в аномальной жаре, которая установилась в области. Она продлится до конца рабочей недели. По прогнозам синоптиков, столбик термометра днем в тени максимально может подняться до +40 градусов.

Между тем, суховей зафиксировали в трех районах области – Русско-Полянском, Таврическом и Черлакском. Три дня подряд температура воздуха там повышалась до 35 градусов. Отмечается гибель посевов на территории 100 гектаров.

К слову, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации стал министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

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