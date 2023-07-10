Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары в Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не зальет так спалит, - как говорили в старину. После мощнейшего ливня в Омскую область придет сильная жара, а потом вновь придут осадки с градом. Об этом предупреждают в Обь-Иртышском метеобюро.

С 10 по 13 июля в регионе ожидается повышение до +40 градусов в тени, то есть на солнце будет еще жарче.

- Установившийся антициклон обеспечивает жаркую и сухую погоду на большей части Омской области. В северных районах, где располагается зона атмосферного фронта, наблюдаются кратковременные дожди с грозой. Сегодня, 10 июля, температура воздуха ожидается +31…+36°С, и в последующие дни жара усилится до +35…+40°С, - уточняет начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

В среду, 12 июля, прогнозируются кратковременные грозовые дожди в основном в северной половине области. Синоптики ждут, что будет побит новый рекорд по высоким температурам.

Жара начнет спадать лишь к пятнице. Июльский зной сменится грозовыми ливнями. Возможен град и усиление ветра.

К слову, сейчас установлен высокий класспожарной опасности в Усть-Ишимском, Называевском, Калачинском, Шербакульском и Полтавском. Прогнозируется подобная аномалия и в Тевризком и Большеуковском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощный ливень с градом обрушились на Омск после аномальной жары 7 июля

В областном центре подтоплены улицы, автомобилисты спасают свои машины (подробнее)