Мощный ливень с градом обрушились на Омск после аномальной жары 7 июля

Фото: скриншот видео соцсетей

В пятницу, 7 июля, в Омске после изнуряющей жары пришла непогода. Ливень с градом накрыл областной центр, а также ближайшие районы. Об этом предупреждали синоптики.

- Сегодня днем, 7 июля с прохождением активной фронтальной зоны прогнозируется ухудшение погодных условий – дожди разной интенсивности, грозы с сильным ветром 16-21 м/с, местами возможен град. Температура воздуха +28…+33°, по северо-западу до +23°. В Омске +30…+32°. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 18 м/с, - говорилось в сводке Об-Иртышского метеобюро утром 7 июля.

Прогноз подтвердился. Град прошелся по Центральному округу Омска. Очевидцы делились видео с осадками разной интенсивности, которые наблюдались на всей территории города.

Пешеходы укрывались под козырьками зданий, а автомобилисты по опыту прошлой недели укрывали свои машины. Улицы города после масштабного ливня подтоплены, движение в центре затруднено.

Между тем, на выходные, 8-9 июля, синоптики передают жаркую погоду с температурой воздуха на 2-4° выше средних климатических значений. Преобладающая температура воздуха ночью +11…+16°, днем +23…+28°. Осадки сохранятся только в ночные часы 8 июля, и то местами.

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