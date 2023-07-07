Фестиваль «Любинский.ART» откроется в Омске 8 июля

Фото: минкульт Омской области

В Омске 8 июля откроется фестиваль современного искусства «Любинский.ART». Об этом сообщает региональный минкульт.

Мероприятие запланировано в сквере Дзержинского, который разделят на 4 тематические зоны: «Мода будущего», «Художники и стрит-арт», «Музыка» и «Театр». Открытие фестиваля запланировано на 14:00, а завершение – на 22:00.

Весь день будет работать ярмарка, фуд-корт, яркие фотографии можно будет сделать на различных фотозонах. Расписание работы локаций выглядит следующим образом:

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

14-00 Мао (фанк, рок-н-ролл) 15-00 DAйвЕрЫ (инди-рок) 16-00 THE MEOW LOVE! (гранж) 17-00 ОМичи (фанк, рок) 18-00 Птица Кто (неофолк) 19-00 Shamrock Band (фолк-рок) 20-00 Антидепрессанты (cover band) 21-00 НАЗАРЕ (cover band)

ВТОРАЯ СЦЕНА - ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА

14-00 DJ Lifer (Tech-House&Minimal) 16-00 DJ Shark (Hip-Hop/Old-school/New-school) 18-00 DJ Kaas (House&Drum)

МОДА БУДУЩЕГО

15:00 Открытие VOGUE Бренд женской одежды TO WOMAN STORE Ольга Стрекалёва Даша Псарева Бренд женской одежды FORMA BLACK

Перформанс от театра мод ОбраZ

17:00 - показ мод от выпускников выпускники OMSK FASHION DESIGN SCHOOL Открытие VOGUE Дарья Ломтева Вера Оропай Дарья Еремеева Валерия Трифонова Полина Царенко Настя Зернова

Перформанс от театра мод ОбраZ

20:00 Перформанс от театра мод ОбраZ Бренд BRYSH АM label & Софья Соколинская София Недолужко

ТЕАТР

14:00 - Интерактивный спектакль для детей (коллектив «Солнечный принц») 14:00-18:00 - Иллюзионист Максим Тайнов 14:00-16:00 - Театр «Без имени» 14:00, 14:30,15:00,15:30 - Фрагмент спектакля-променада «Хранители Омск» от Дома актера 14:30 -16:00 - Музыкально-художественный мастер-класс для взрослых (коллектив «Солнечный принц») 14:30 - 14:45 – театрализованная читка стихов от ПарОма 14:30-15:30 - Мастер-класс по сценическому движению (Просто театр) 15:15-16:15 - Фрагменты из спектакля «Вечер чеховских рассказов» (Театр «Студия» Любови Ермолаевой) 16:30 -17:00 – шоу иллюзиониста Максима Тайнова 17:00-17:30 - Театрализованный концерт «Скорый творческий поезд» («Твой театр») 17:30-18:30 - Интерактивный спектакль «Разрешите вас пригласить» (Матвей Яицкий) 18:30-19:30 -Читка пьесы Ярославы Пулинович «Как я стал...» (ЦСД) 19:30-20:30 - Спектакль «Зебры не ржут» (Театр «Без театра») 20:30-21:00 - перфоманс от театра «Огненный дракон»

ХУДОЖНИКИ И СТРИТ-АРТ

Роспись холстов стрит-арт художниками на тему «Город будущего» 14.00 - Диана Теплякова 15.00 - Вадим Флар 15.30 - II_kyky 16.00 - Дмитрий Трайп 17.30 - Максим Крюгер 18.00 - Кирилл Степанов 19.00 - Полина Евдокимова 19.30 - Николай Немамонт

С 18.00 на площадке будут работать художники - члены Молодежной секции омского отделения Союза художников России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске впервые Сибирский междунарожный марафон 5 августа стартует с Левого берега

В мероприятии изменится многое, помимо схемы забега (подробнее)