В Омске впервые Сибирский междунарожный марафон 5 августа стартует с Левого берега

5 августа в Омске стартует традиционный Сибирский международный марафон. Впервые его старт начнется с Левого берега - на площади перед «G-Drive Ареной». Планируется, что поучаствовать в забегах на разные дистанции - 3 км, 10 км и 42 км - смогут около 5000 человек. По схеме бегуны проследуют по улице Крупской, пересекут Иртыш по метромосту, пробегут по парку «Зеленый остров», по центру города и Иртышской набережной влоть до спорткомплекса «Авангард». Затем спортсмены развернутся в направлении Левобережья.

- Метромост планируется перекрыть только наполовину, то есть по одной стороне будут бежать марафонцы, а по другой ездить машины, мы не парализуем движение в городе. Время старта мы сдвинули на более ранее, чтобы избежать жары, а также чтобы раньше освободить городские улицы, — сообщил директор забега Константин Подбельский.

Но главная новость, пожалуй, в другом. На марафон пригласили зарубежных спортсменов.

- Мы можем стать первым марафоном в России, который пригласит иностранных бегунов после того, как восемь лет мы видели только россиян. В марте этого года Российскую федерацию лёгкой атлетики восстановили в правах и теперь наши спортсмены могут участвовать в международных стартах, и мы тоже можем приглашать иностранных участников, — пояснил руководитель.

Призовой фонд Сибирского международного марафона является одним из самых крупных в России — более 2,5 млн рублей. Абсолютные победители среди мужчин и женщин получат по 500 тысяч рублей. Также предусмотрены денежные призы для тех, кто установит рекорд трассы и рекорд России, и для победителей в каждой возрастной группе. Победителей наградит приглашенная знаменитость, имя которой пока оставляют в секрете.