В Омске открыли пункт временного размещения для жильцов пятиэтажки, где произошел пожар

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Жильцов пятиэтажки по улице Волгоградской, где сегодня днем, 27 июня, произошел крупный пожар, временно разместят в школе № 47. Как сообщили в своем телеграм-канале организовать работу пункта временного размещения поручил врио губернатора Виталий Хоценко.

До ПВР омичей доставят муниципальный автобус большого класса. На месте развернут пункт питания.

— Опросим людей: всем, кому нужен ночлег, обязательно его предоставим. Если понадобится более длительное пребывание, оно также будет организовано — опыт такой работы у нас есть, — сообщил градоначальник.

Напомним, в результате пожара в пятиэтажке никто не пострадал. В момент возгорания в доме находились 70 жильцов, в том числе 8 детей. По предварительной версии, огонь вспыхнул после удара молнии.

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