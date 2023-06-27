В Омске вовсю полыхала крыша 5-этажного дома

Фото: МЧС России по Омской области

Мощный пожар вспыхнул сегодня, 27 июня, в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Волгоградская, 8. Пожар начался на балконе, оттуда огонь перешел на кровлю. Об этом сообщило региональное МЧС.

Возгорание удалось локализовать в 13:48. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.

Пожарные спасли 27 человек, среди них – 8 детей. Остальные 43 человека, находившиеся в здании смогли самостоятельно покинуть помещение.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В прокуратуре Омской области сообщили, что, по предварительной информации, пожар случился около 13 часов.

– В настоящее время осуществляется тушение пожара, жители дома эвакуированы, – отметили в региональном надзорном ведомстве.

На место происшествия с целью организации проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов сразу же выехал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов. Прокуратура взяла под контроль вопрос установления причин и обстоятельств распространения пожара.