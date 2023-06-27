Стала известна возможная причина пожара на Левобережье

Фото: скриншот видео. Источник: t.me/HocenkoVP

К тушению пожара площадью 1800 кв.м., вспыхнувшему сегодня на Левобережье, привлекли 59 пожарных и 14 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, пожар начался с открытого горения на балконе 5-го этажа.

После этого, несмотря на дождь, огонь переметнулся на кровлю. В ведомстве возможной причиной пожара считают удар молнии.

Об этом же сообщил Виталий Хоценко, оперативно выехавший на место пожара вместе с Сергеем Шелестом.

– Предварительная причина пожара – удар молнии, – написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, что всего из горящего дома самостоятельно или при помощи пожарных эвакуировались 70 жильцов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru