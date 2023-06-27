Хоценко и Шелест выехали на место пожара в пятиэтажке на Волгоградской

Фото: пресс-службы правительства Омской области.

В Омске продолжает полыхать пятиэтажка по улице Волгоградской. Из дома эвакуировали 70 жильцов, в том числе 8 детей, находивших внутри на момент возгорания. На место происшествия прибыли врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест.

Виталий Хоценко поручил организовать пункт временного размещения для жильцов горящей пятиэтажке в школе № 47, расположенной недалеко от дома. Туда их доставят на автобусе. В ПВР будет развернут пункт питания.

— Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эвакуировано 70 человек, жертв нет. Поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда. Поставил задачу мэрии и министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимиру Юрьевичу Шнипко после ликвидации пожара оценить ущерб и оказать содействие с восстановлением, — отметил Сергей Шелест.

Отметим, сейчас на месте продолжают работать 14 единиц спецтехники и 60 спасателей.

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