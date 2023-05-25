В Омской области с 30 мая ожидается похолодание и дожди

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», жаркая погода до +28 градусов в Омске сохранится до 30 мая. Уже с 31 мая температура воздуха снизится до +23 градусов.

В первые дни лета также будет теплая погода. Однако с 4 июня омичей ждет похолодание до +14 градусов. Ожидаются дожди разной интенсивности.

Напомним, что по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 25 мая, ожидается ухудшение погодных условий — порывы ветра до 17 метров в секунду и кратковременный дождь.

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