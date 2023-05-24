МЧС предупредило об усилении ветра на территории Омской области 25 мая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омской области завтра, 25 мая, ожидается ухудшение погодных условий — порывы ветра до 17 метров в секунду и кратковременный дождь.

В связи с непогодой ГУ МЧС России по Омской области призывает жителей региона соблюдать осторожность при обращении с любыми источниками открытого огня, не бросать непотушенные окурки и спичке, избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов.

Напомним, до 26 мая местами по Омской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

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