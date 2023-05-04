Мэрия Омска уволила попавшегося на взятке чиновника Евгения Кондратьева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 2 мая, с поста заместителя директора департамента имущественных отношений был уволен 32-летний Евгений Кондратьев. Такую информацию сообщают «Коммерческие вести».

Напомним, что Кондратьева обвиняют в получении взятки в размере 970 тысяч рублей за помощь в заключении договора долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке по заниженной стоимости. Решением Куйбышевского районного суда Кондратьев отправлен в СИЗО на два месяца.

Отметим, что Кондратьев переехал в Омск весной 2022 года. До назначения на должность директора департамента имущественных отношений выходец из Екатеринбурга работал в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.