Замдиректора омского депимущества Евгения Кондратьева отправили в СИЗО на 2 месяца

Фото: скриншот видео, предоставленного СУ СК РФ по Омской области.

Суд поместил под стражу замдиректора департамента имущественных отношений Евгения Кондратьева, обвиняемого в получении взятки в размере 970 тысяч рублей от предпринимателя и экс-руководителя свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова.

— Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что чиновник обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, характер и обстоятельства которого позволяют сделать вывод о том, что, он, находясь на свободе, сможет воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей, в том числе скрывшегося от органов следствия, а равно уничтожить документы либо сам может скрыться от органов следствия и суда, — сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, 9 марта 2023 года в одном из кафе, расположенном на улице Ленина в центре Омска, Кондратьев получил взятку в размере 970 тысяч рублей от екатеринбургского бизнесмена Ушакова за заключение договора аренды помещений на Центральном рынке по заниженной стоимости, а также за покровительство. Примечательно, что чиновник также является выходцем из Екатеринбурга.

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