Замдиректора омского депимущества Евгения Кондратьева подозревают в получении взятки

Фото: Алена Сухинина.

В Омске заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии Евгения Кондратьева подозревают в получении взятки. По информации «СуперОмска», силовики намерены выступить с ходатайством об аресте чиновника. Его задержали в среду, 26 апреля 2023 года. Сейчас он, вероятно, находится в СИЗО. В пресс-службе СК РФ по Омской области, не называя имен, заявили, что замдиректора получил 970 тысяч рублей.

- По версии следствия, 9 марта 2023 года в одном из кафе на улице Ленина в городе Омске чиновник получил от предпринимателя, действующего в интересах руководителя иногородней организации, осуществляющей на коммерческой основе деятельность по управлению недвижимым имуществом, в виде взятки 970 тысяч рублей за ряд незаконных действий, направленных на заключение договора аренды по заниженной стоимости нежилых помещений одного из рынков города на длительный срок, а также за общее покровительство и попустительство, - сообщили в ведомстве.

Взятку чиновнику принес иногородний бизнесмен.

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