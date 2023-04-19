Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омской области с 1 мая стартует навигация для маломерных судов. Соответствующий приказ, подписанный министром экологии и природных ресурсом Ильей Лобовым, был опубликован на портале правовой информации.
Как следует из документа, навигация в 2023 году в Омской области продлится с 1 мая по 31 октября.
Напомним, с 1 мая в Омске начнут курсировать прогулочные теплоходы, а со 2 мая будет запущен рейс до Большеречья.
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