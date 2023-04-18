В Омске со 2 мая запустят теплоход «Заря-353» до Большеречья

Фото: Елена Урманова

С начала мая по маршруту Омск-Большеречье начнет курсировать теплоход «Заря-353».

Первый рейс запланирован на 2 мая. Время в пути составит 6 часов 25 минут. По расписанию, из Омска отправление будет по вторникам и субботам, из Большеречья — по средам и воскресеньям.

Прокатиться на теплоходе в сторону Большеречья взрослые омичи смогут за 510 рублей, детский или льготный билеты будут стоить 255 рублей. Обратный билет обойдется пассажирам чуть дешевле: 480 рублей — за взрослый и 240 рублей — за детский или льготный билеты.

Теплоход будет делать промежуточные остановки в Красноярке, Новопокровке, Старомалиновке.

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