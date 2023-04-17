В Омске с 1 мая начнут курсировать прогулочные теплоходы

Фото: паблик «Омский теплоход» во «ВКонтакте».

В Омске с 1 мая стартует речная навигация. Прогулочные теплоходы будут курсировать по Иртышу восемь раз в день с 10:00 до 21:30.

Стоимость билетов в этом году останется на прежнем уровне: взрослый — 400 рублей, детский — 300 рублей. Дети до 5 лет могу прокатиться на теплоходе бесплатно.

Отметим, как раньше теплоходы будут отправлять от причала, расположенного в Воскресенском сквере.

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