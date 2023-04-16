Глава омского Госстройнадзора исключен из комиссии по правам дольщиков

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

13 апреля Врио губернатора Виталий Хоценко подписал указ о смене членов Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на территории Омской области.

Так, из состава комиссии были исключены: начальник Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько, министр региональной безопасности Алексей Кубиц, экс-губернатор Александр Бурков, бывший министр промышленности Виктор Белов, начальник Госжилинспекции Александр Киреев.

Примечательно, что в новый состав комиссии по правам дольщиков вошла заместитель Анатолия Скоробогатько Елена Анциферова. Также в комиссию вошли: сам врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко, министр строительства Александр Рашко, старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ Алексей Нелюбин, первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Ушаков.

Напомним, что в ноябре прошлого года у начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Анатолия Скоробогатько прошли обыски.

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