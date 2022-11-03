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Происшествия3 ноября 2022 6:35

ФСБ и СК провели обыски в кабинете главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько

Под подозрение попали несколько его подчиненных
Виктория КОВЕРНЕВА
Подробности дела контрразведчики озвучат позже.

Подробности дела контрразведчики озвучат позже.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

У начальника главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Анатолия Скоробогатько прошли обыски. Информацию «КП-Омск» подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России и ФСБ.

Известно, что оперативно-следственная группа работала еще у нескольких подчиненных руководителя управления.

Пока деталей контрразведчики и следователи не раскрывают. Известно лишь одно, что Скоробогатько подозревают в коррупционном уголовном деле.

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