ФСБ и СК провели обыски в кабинете главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько

Подробности дела контрразведчики озвучат позже. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

У начальника главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Анатолия Скоробогатько прошли обыски. Информацию «КП-Омск» подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России и ФСБ.

Известно, что оперативно-следственная группа работала еще у нескольких подчиненных руководителя управления.

Пока деталей контрразведчики и следователи не раскрывают. Известно лишь одно, что Скоробогатько подозревают в коррупционном уголовном деле.

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