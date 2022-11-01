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Происшествия1 ноября 2022 4:25

Начальник ОП №7 Антон Козлов задержан омскими контрразведчиками

Вместе с ним в наручники закованы его 10 сотрудников
Виктория КОВЕРНЕВА
В силовых структурах ситуацию пока не комментируют. Но и не опровергают.

В силовых структурах ситуацию пока не комментируют. Но и не опровергают.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники омского УФСБ задержали начальника отдела полиции №7 Антона Козлова и еще 10 его сотрудников. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Подполковника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий. По информации источников «КП-Омск», по распоряжению руководства сотрудники ОП покрывали торговые точки с контрафактными сигаретами и алкоголем.

В пресс-службах ФСБ, МВД и Следственного комитета «КП-Омск» информацию не опровергли, готовится официальный комментарий.

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